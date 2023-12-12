Американский сенатор назвал визит Зеленского в США позорным фарсом

Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо) назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным.

"Это (визит Зеленского - прим. ТАСС) совершенно позорно. Нам предстоит пройти через <...> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще $61 млрд", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox News.



"Я уже два года в Сенате. Это самый позорный фарс, который я видел", - отметил Вэнс.

Видео дня

Сенатор также добавил, что весь визит украинского президента задуман "исключительно для того, чтобы оказать давление на республиканцев, чтобы они оставили вопрос о [защите южной] границы и выписали Украине еще один карт-бланш".

"Если бы он (Зеленский - прим. ТАСС) был умным, он бы оказал давление на [президента США Джо] Байдена, чтобы тот сел за стол переговоров по вопросу о границе", - заключил законодатель.

Вашингтонская администрация сообщила в воскресенье, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса.

Запрос властей США

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.