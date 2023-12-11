Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп принял решение больше не давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization.

Ожидалось, экс-глава Белого дома Дональд Трамп должен был приехать в Нью-Йорк и выступить в суде с показаниями по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization в понедельник, 11 декабря.

Однако Трамп решил отказаться от дачи показаний. По словам миллиардера, он уже дал все возможные показания, и ему больше нечего сказать.

Также политик в своей соцсети Truth Social назвал данный процесс полнейшим вмешательством в выборы и охотой на ведьм.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении экс-президента США и его компании Trump Organization направили в суд в сентябре 2022-го. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания завышала стоимость активов для получения более благоприятных условий по кредитам и страховке. В частности, якобы была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита политика настаивает, что обвинения безосновательны, а цена собственности может со временем меняться по различным причинам.

Разбирательства по этому делу завершатся, предположительно, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и ограничений политической деятельности.