В Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри заявила, что Украина не готова для старта переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

По ее словам, Украине необходимо сделать еще множество шагов, чтобы стать членом ЕС, а время, когда страны могли попасть в союз по политическому решению, давно прошло.

Она добавила, что Украине необходимо соответствовать всем необходимым критериям, как это было в случае со Словакией.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в Евросоюз требует времени и выполнения властями страны всех условий.