Глава ЕК заявила, что вступление Украины в ЕС требует времени

"На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", - сказала она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 декабря предложил не включать вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество в повестку дня саммита Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря. Премьер отметил, что не будет налагать вето на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решения в ЕС принимаются только с согласия всех стран", а в данном случае консенсус отсутствует.