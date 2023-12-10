Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома , Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».

В заявлении также говорится, что пока Россия «наращивает ракетные и беспилотные удары», Байден и Зеленский обсудят «насущные нужды Украины» и «жизненную важность продолжения поддержки» в этот «критический момент».