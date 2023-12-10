Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Байден предложил Зеленскому посетить Белый дом 12 декабря для обсуждения помощи
Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».
В заявлении также говорится, что пока Россия «наращивает ракетные и беспилотные удары», Байден и Зеленский обсудят «насущные нужды Украины» и «жизненную важность продолжения поддержки» в этот «критический момент».