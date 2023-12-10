В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов из-за «российского» флага

В Эстонии полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

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Как уточнило издание, мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета появились на рождественском рынке на Ратушной площади Таллина. Местная полиция решила с ними побеседовать, так как подобная символика запрещена в Эстонии.

«Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», — подчеркнули журналисты.

На флаге Словакии три полосы. Цвета расположены так же, как на российском флаге — сверху вниз белый, синий и красный. При этом на символе Словакии есть государственный герб страны. Убедившиеся в этом полицейские отпустили туристов.