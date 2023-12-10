Орбан обсудил с Зеленским вопрос о приеме Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в Буэнос-Айресе краткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

По его словам, премьер Венгрии и украинский лидер встретились на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Как указал Хаваши, говоря о возможном приеме Украины в Евросоюз, Орбан заявил, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос.

9 декабря Украина приняла обращение к Евросоюзу об открытии переговоров о членстве в ЕС.