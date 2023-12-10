Глава Ирана отреагировал на вето США на резолюцию СБ ООН по Газе

Президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании правительства заявил, что происходящее в секторе Газа показало всему миру бесчеловечное лицо правительства США. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Накануне США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в секторе Газа.

Кроме того, Раиси подчеркнул, что весь мир сегодня осознал необходимость положить конец политике однополярности на международной арене.