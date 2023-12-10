В ЕС раскрыли судьбу замороженных российских активов

На предстоящей неделе Европейский Союз (ЕС) предполагает утвердить законопроект о расходовании российских активов, ранее замороженных в связи с санкциями, передает Reuters. Ожидается, что Украина пока не получит эти средства из-за возникших сомнений у глав Франции, Германии и Бельгии.

Предположительно, законопроект будет представлен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров 27 стран Евросоюза. На этой встрече должны будут обсуждаться вопросы материальной и военной поддержки Украины, а также ее заявка на членство в ЕС.

Тем не менее, имеющиеся разногласия между государствами Евросоюза серьезно ослабляют вероятность достижения соглашения, которое могло бы помочь Украине в конфликте с Россией, считают источники агентства. Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что в настоящее время заморожены активы на сумму около 28 миллиардов евро, включая 207 миллиардов евро российского Центрального банка.