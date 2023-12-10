СМИ: ECOWAS продлило санкции против Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) объявило, что продлевает санкции против нового руководства Нигера, введенные в августе, и готово отменить их в случае своевременного завершения переходного периода. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на итоговое заявление саммита ECOWAS, прошедшего в Абудже.

По данным агентства, участники встречи решили продлить санкции в отношении Нигера. Период продления ограничений не уточняется. Как заявил председатель Комиссии ECOWAS Омар Турей, делегация в составе представителей Бенина, Того и Сьерра-Леоне намерена обсудить с военным руководством Нигера условия ослабления санкций.