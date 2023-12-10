Белый дом назвал мешающих Конгрессу достичь соглашения о финансировании

Чрезмерные требования республиканцев в Конгрессе США не позволяют законодателям прийти к соглашению о выделении дополнительных бюджетных средств, в том числе на помощь Украине. Об этом заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

"Переговоры проваливаются, когда одна из сторон не может ответить "да". Они требуют слишком многого", - сказала Янг в эфире телекомпании CBS. "В результате переговоров вы никогда не можете получить все, что хотите", - подчеркнула она.

По мнению Янг, представители как Демократической, так и Республиканской партии должны как можно скорее поддержать законопроект о выделении дополнительных бюджетных ассигнований.

"Пришло время заключить сделку, на которую согласятся обе стороны", - сказала она.

Ранее глава Административно-бюджетного управления Белого дома направила письмо законодателям, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен запрошенный администрацией проект финансирования.