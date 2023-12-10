В Венгрии сравнили кампанию Брюсселя за вступление Киева в ЕС с «черной пятницей»

Брюссель расхваливает инициативу по присоединению Украины к Евросоюзу как маркетологи - товары в «черную пятницу», рассказал в эфире радиостанции Kossuth замглавы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор. Об этом пишут «Известия».

Чиновник отметил, что ранее эксперты газеты Financial Times подсчитали, в какую сумму обойдется ЕС прием Украины в организацию. По их мнению, Брюсселю придется выделить Киеву порядка €186 млрд за семь лет.

Представитель правительства пояснил, что эти деньги власти ЕС намереваются изъять из общеевропейского бюджета и различных фондов.

По его оценке, это приведет к тяжелому удару для ряда европейских государств, которые станут донорами. Домотор добавил, что Брюссель не выплачивает Будапешту обещанные средства на протяжении многих лет.

Кроме того, отметил чиновник, на территории Украины идет вооруженный конфликт.