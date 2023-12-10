Смена лидеров Соединённых Штатов может привести к плохим последствиям. Например, победа Дональда Трампа (Экс-главы США) на выборах 2024 года может развалить НАТО. Об этом информирует The New York Times (NYT) в субботу. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории ТАСС.

По этой информации, среди дипломатов, а также в правительствах держав Североатлантического альянса растёт обеспокоенность. Они боятся, что возвращение Дональда Трампа может означать не только отказ от Украины, но и уход Соединённых Штатов Америки из Старого Света. При этом может разрушиться и военный альянс НАТО.

По мнению автора статьи, в Европе опасаются, что второе президентство Дональда Трампа приведёт к тому, что Соединённые Штаты Америки выйдут из оборонного блока. А Джеймс Ставридис (Бывший верховный главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Старом Свете, адмирал военно-морских сил США в отставке) считает, что это будет колоссальный стратегический и исторический провал Вашингтона.

По мнению NYT, большинство представителей государств Старого Света не знают, какой подход избрать в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Малые державы могут попробовать наладить отношения с экс-президентом США через закупки оружия этой страны или жесты, показывающие желание сотрудничества.