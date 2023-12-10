В Эстонии заявили о сложности сохранения единства Евросоюза

Единство Евросоюза становится все сложнее сохранить, отметила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецкому телеканалу ZDF. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава правительства пояснила, что в четверг, 7 декабря, провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В беседе с коллегой, добавила она, была затронута возможность вступления Украины в Евросоюз.

Каллас заметила, что ей, также же как и другим европейским политикам ранее, не удалось переубедить главу Венгрии. Он по-прежнему, добавила она, выступает против вступления Украины в организацию.

По ее мнению, единство Европы было поставлено под вопрос в прошлом году. Вместе с тем, политикам удавалось сохранить единство на протяжении всех этих месяцев. В дальнейшем, предположила Каллас, «это будет все сложнее».

Премьер Эстонии уточнила, что многие лидеры государств ЕС разделяют опасения Орбана относительно коррумпированности киевской власти. Она добавила, что в связи с этим, Брюссель должен потребовать от Киева четких гарантий и реформ.