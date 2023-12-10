В Эстонии заявили о сложности сохранения единства Евросоюза
Единство Евросоюза становится все сложнее сохранить, отметила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецкому телеканалу ZDF. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава правительства пояснила, что в четверг, 7 декабря, провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В беседе с коллегой, добавила она, была затронута возможность вступления Украины в Евросоюз.
Каллас заметила, что ей, также же как и другим европейским политикам ранее, не удалось переубедить главу Венгрии. Он по-прежнему, добавила она, выступает против вступления Украины в организацию.
По ее мнению, единство Европы было поставлено под вопрос в прошлом году. Вместе с тем, политикам удавалось сохранить единство на протяжении всех этих месяцев. В дальнейшем, предположила Каллас, «это будет все сложнее».
Премьер Эстонии уточнила, что многие лидеры государств ЕС разделяют опасения Орбана относительно коррумпированности киевской власти. Она добавила, что в связи с этим, Брюссель должен потребовать от Киева четких гарантий и реформ.
По ее оценке, европейским странам следует увеличить расходы на оборонные нужды. Она предупредила, что если шаги в этом направлении не будут предприняты в ближайшее время, то через несколько лет будет уже поздно.