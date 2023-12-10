Пашинян признал неизбежность упразднения Карабаха

Пашинян: упразднение Карабаха было неизбежным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил ресурсы на непризнанную республику, подчиняясь «эмоциональному восприятию. Об этом сообщает РИА Новости.
Пашинян встретился с активом правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области. Обсуждая ситуацию вокруг Степанакерта, премьер отметил, что нельзя говорить, будто действующие в 2023 году власти Нагорного Карабаха упразднили свою республику.
«Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года», — заявил Пашинян.
По его словам, сегодняшнее руководство Армении, как и 90% населения Армении чересчур эмоционально воспринимали карабахскую проблему. При этом приходилось задействовать множество «ресурсов для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений».
Придя к власти, Пашинян и его соратники увидели, что «между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв».
«Мы должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна», — сказал Пашинян.
Он признал, что действующие власти виноваты в том, что не говорили об этом с народом. Более того, даже сам премьер не мог смириться с прагматичной реальностью.