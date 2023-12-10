Пашинян признал неизбежность упразднения Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил ресурсы на непризнанную республику, подчиняясь «эмоциональному восприятию. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян встретился с активом правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области. Обсуждая ситуацию вокруг Степанакерта, премьер отметил, что нельзя говорить, будто действующие в 2023 году власти Нагорного Карабаха упразднили свою республику.

«Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года», — заявил Пашинян.

По его словам, сегодняшнее руководство Армении, как и 90% населения Армении чересчур эмоционально воспринимали карабахскую проблему. При этом приходилось задействовать множество «ресурсов для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений».

Придя к власти, Пашинян и его соратники увидели, что «между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв».

«Мы должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна», — сказал Пашинян.