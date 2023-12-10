В СБУ ответили Маску по поводу арестованного американца Гонсало Лиры

Блогер двойным гражданством (Чили и США) Гонсало Лира «был разоблачен» в Харьковской области, где он занимался оправданием действий России, осуждал киевские власти, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на СБУ. Таким образом украинские силовики ответили на обращение предпринимателя Илона Маска.

В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях, — заявили силовики.

Ранее Маск потребовал в своей публикации в Twitter (X) объяснений от президента Украины Владимира Зеленского по поводу ареста Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме. Маск напомнил, что США направили Украине $100 млрд помощи.