СМИ назвали самую несчастную страну ЕС

Болгария второй год подряд стала самой несчастной страной Евросоюза, набрав 5,6 балла из 10 возможных, пишет британский портал Independent со ссылкой на Евростат.

Аналитики ведомства в ходе работы над докладом учитывали уровень образования, семейную и финансовую стабильность,проведение досуга, взаимодействие в социуме и ряд других факторов.

«Болгария - единственная страна, набравшая менее шести баллов по общему индексу удовлетворенности жизнью», — отметили исследователи.

Первую строчку в рейтинге заняла Австрия, набравшая 7,9 балла. Второе место разделили Польша, Румыния и Финляндия (7,7 балла).