Зеленский переговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Аргентину на инаугурацию избранного президента Хавьера Милея переговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своих социальных сетях.

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«Проинформировал Эммануэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, оказываемую Францией», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что также обсудил с Макроном «следующий французский оборонный пакет».

Также он поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16.