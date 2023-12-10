В Великобритании предсказали России оглушительную победу на Украине

Россия в ближнесрочной перспективе может одержать оглушительную победу на Украине, предположил обозреватель Даниэль Ханнан в статье для британской газеты The Telegraph.

В Великобритании предсказали России оглушительную победу на Украине
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Автор статьи пояснил, что украинцы в течение шести месяцев предпринимали попытки преодолеть российские оборонительные линии и минные поля.

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В настоящее время украинские подразделения начали отступать на ряде направлений, инициатива перешла к Москве, отметил обозреватель.

По его мнению, на ситуации на линии фронта сказывается многократное демографическое преимущество России.

Кроме того, уточнил Ханнан, ситуация на международной арене также складывается в пользу России. Западные партнеры в целом устали от Украины, констатировал эксперт.

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