Россия в ближнесрочной перспективе может одержать оглушительную победу на Украине, предположил обозреватель Даниэль Ханнан в статье для британской газеты The Telegraph.

Автор статьи пояснил, что украинцы в течение шести месяцев предпринимали попытки преодолеть российские оборонительные линии и минные поля.

В настоящее время украинские подразделения начали отступать на ряде направлений, инициатива перешла к Москве, отметил обозреватель.

По его мнению, на ситуации на линии фронта сказывается многократное демографическое преимущество России.