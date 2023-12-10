В Великобритании предсказали России оглушительную победу на Украине
Россия в ближнесрочной перспективе может одержать оглушительную победу на Украине, предположил обозреватель Даниэль Ханнан в статье для британской газеты The Telegraph.
Автор статьи пояснил, что украинцы в течение шести месяцев предпринимали попытки преодолеть российские оборонительные линии и минные поля.
В настоящее время украинские подразделения начали отступать на ряде направлений, инициатива перешла к Москве, отметил обозреватель.
По его мнению, на ситуации на линии фронта сказывается многократное демографическое преимущество России.
Кроме того, уточнил Ханнан, ситуация на международной арене также складывается в пользу России. Западные партнеры в целом устали от Украины, констатировал эксперт.
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