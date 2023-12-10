В бундестаге выступили против возвращения срочной службы в ФРГ
Глава комитета по обороне бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман высказалась против возвращения в ФРГ всеобщего воинского призыва. Об этом сообщает РИА Новости.
Руководитель оборонного комитета прокомментировала недавнее заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он сказал, что отмена воинского призыва в Германии была ошибкой, и не исключил возврата к обязательной срочной службе.
«Я отвергаю возвращение воинского призыва», — заявила Штрак-Циммерман в эфире местной радиостанции.
По её словам, у страны нет казарм, кадрового состава для обучения и других ресурсов для воинского призыва. Кроме того, из-за декларируемого гендерного равенства придется вводить обязательную военную службу не только для мужчин, но и для женщин. В итоге это приведет к «временному выпадению молодых людей из экономики».
Штрак-Циммерман активно выступает за оказание военной помощи Украине и усиление вооруженных сил Германии.
Берлин отменил обязательный воинский призыв в 2011 году. Страна полностью перешла на профессиональную службу.