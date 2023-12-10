В бундестаге выступили против возвращения срочной службы в ФРГ

Руководитель оборонного комитета прокомментировала недавнее заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса . Он сказал, что отмена воинского призыва в Германии была ошибкой, и не исключил возврата к обязательной срочной службе.

По её словам, у страны нет казарм, кадрового состава для обучения и других ресурсов для воинского призыва. Кроме того, из-за декларируемого гендерного равенства придется вводить обязательную военную службу не только для мужчин, но и для женщин. В итоге это приведет к «временному выпадению молодых людей из экономики».