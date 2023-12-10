Нетаньяху выразил Путину недовольство по позиции России

Канцелярия Нетаньяху сообщает, что глава кабмина выступил с критикой сотрудничества между Россией и Ираном, а также выразил недовольство позицией представителей нашей страны в ООН. Наряду с этим израильский премьер выразил признательность за усилия по освобождению гражданина еврейского государства, имеющего также российский паспорт.