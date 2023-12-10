Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным

По данным радио «Кан», беседа российского президента с израильским премьером длилась около 50 минут.

Нетаньяху выразил Путину недовольство по позиции России
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Канцелярия Нетаньяху сообщает, что глава кабмина выступил с критикой сотрудничества между Россией и Ираном, а также выразил недовольство позицией представителей нашей страны в ООН. Наряду с этим израильский премьер выразил признательность за усилия по освобождению гражданина еврейского государства, имеющего также российский паспорт.

СМИ: Путин неожиданно позвонил Нетаньяху и общался с ним 50 минут

Пресс-служба Кремля пока эту информацию не комментировала.