Кандидат в президенты США признал, что Донбасс останется под контролем России
После окончания спецоперации Донбасс останется под контролем России, признал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд. Об этом пишут «Известия».
Политик отметил, что мечта властей Украины о госперевороте в России и свержении президента РФ Владимира Путина не сбудется, так как в последние годы позиции российского лидера стали еще сильнее, чем прежде.
«Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось — Донбасс останется российским», — подчеркнул Ректенвальд.
По его мнению, основным выгодоприобретателем стал ВПК США, который получил значительные инвестиции в ходе украинского конфликта.
Рамблер: главные новости