После окончания спецоперации Донбасс останется под контролем России, признал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд. Об этом пишут «Известия».

Политик отметил, что мечта властей Украины о госперевороте в России и свержении президента РФ Владимира Путина не сбудется, так как в последние годы позиции российского лидера стали еще сильнее, чем прежде.

«Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось — Донбасс останется российским», — подчеркнул Ректенвальд.