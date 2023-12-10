Венгерские автоперевозчики проведут акции на границе с Украиной

Венгерские автоперевозчики предупредили, что проведут протесты на границе с Украиной
Представители транспортных компаний Венгрии в понедельник, 11 декабря, начнут протесты на границе с Украиной, рассказал глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи. Об этом пишет «Парламентская газета».
По его словам, пробег украинских грузовиков по дорогам Венгрии увеличился на 30%, а венгерских снизился на 4%.
«Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения», — констатировал Арваи.
Руководитель MKFE пояснил, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП Захонь-Чоп.
Напомним, что месяц назад польские автоперевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выставили властям ряд жестких требований и настаивают на их выполнении в обязательном порядке.