Венгерские автоперевозчики проведут акции на границе с Украиной

Представители транспортных компаний Венгрии в понедельник, 11 декабря, начнут протесты на границе с Украиной, рассказал глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи. Об этом пишет «Парламентская газета».

По его словам, пробег украинских грузовиков по дорогам Венгрии увеличился на 30%, а венгерских снизился на 4%.

«Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения», — констатировал Арваи.

Руководитель MKFE пояснил, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП Захонь-Чоп.