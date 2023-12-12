Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на пост главы государства на внеочередных выборах, сообщает РИА Новости 12 декабря со ссылкой на правящую партию.

7 декабря Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов. По плану следующий раз граждане Азербайджана должны были выбирать главу государства только в 2025 году. Причины проведения внеочередных выборов не приводятся. В соответствии с национальным законодательством президент республики избирается на 7 лет.