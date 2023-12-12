Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на пост главы государства на внеочередных выборах, сообщает РИА Новости 12 декабря со ссылкой на правящую партию.
Согласно заявлению руководителя центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таира Будагова, кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев.
«Правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами», — уточнил он.
Ранее ЦИК Азербайджана утвердил дату проведения внеочередных выборов президента республики, голосование состоится 7 февраля 2024 года.
7 декабря Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов. По плану следующий раз граждане Азербайджана должны были выбирать главу государства только в 2025 году. Причины проведения внеочередных выборов не приводятся. В соответствии с национальным законодательством президент республики избирается на 7 лет.