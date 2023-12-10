Немецкий чиновник получил сотни тысяч евро за то, что ничего не делал

Чиновник, которого назначили ответственным за строительство и планирование в немецкой общине Бетцдорф-Гебхардсхайн с населением в 26 тыс. человек, за пять лет не сделал ничего, но заработал €350 тыс. Об этом сообщает Bild.

Немецкий чиновник получил сотни тысяч евро за то, что ничего не делал
© globallookpress.com

По информации издания, мужчина, который находился на должности местного бургомистра Берндом Брато, должен был работать из дома по запросам от властей, однако таковых не поступало, и мужчина просто получал заработную плату.

Местные надзорные органы теперь заинтересовались таким прибыльным ничегонеделанием. Они организовали проверку. По ее результатам ущерб в сотни тысяч могут быть возложены на нанимателя. Самому государственному служащему ничего не угрожает, так как он "работал" в полном соответствии со штатным расписанием.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и ряд министров страны с 1 апреля повысили себе заработную плату, в то время как жителей Германии настраивают на "тяжелые времена"

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости