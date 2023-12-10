В США раскритиковали главу Пентагона за слова о Путине

Слова шефа Пентагона Ллойда Остина об угрозе для Западной Европы со стороны России абсурдны, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Ранее Остин предположил, что после победы над Украиной президент России Владимир Путин продолжит военные действия. Он пояснил, что российские войска могут угрожать даже Западной Европе.

Дэвис отметил, что российский лидер на протяжении многих лет проводил продуманную политику, заявлял о том, что «желает защитить границы России», что его заботит только безопасность государства.

Соответственно, заметил офицер, «когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не ведает, о чем говорит. Не знаю, какой из вариантов верный».