Байден стал креститься, упоминая Трампа
Президент США Джо Байден перекрестился, комментируя заявление Трампа, пообещавшего «стать диктатором на один день». Об этом сообщает сайт Белого дома.
В своей предвыборной речи в Лос-Анджелесе Байден сказал, что Трамп стал первым в истории проигравшим кандидатом в президенты США, «отказавшимся принять волю народа». Он не пришел на инаугурацию Байдена и, видимо, «не появится на следующей инаугурации» — в 2024 году.
Это заявление было встречено смехом и аплодисментами, после чего действующий президент продолжил обличать оппонента.
«Но послушайте, что он говорит. Он говорит, что баллотируется на пост президента не для того, чтобы служить американскому народу, а, цитирую, чтобы получить «месть» и «возмездие»… На днях он заявил, что станет диктатором только в первый день. Слава Богу, всего один день», — сказал Байден.
Байден также упрекнул Трампа в том, что он называет тех, кто выступает против него, «вредителями», и «этот язык перекликается с ненавистью в Германии 30-х годов».
Накануне сын Джо Байдена Хантер заявил, что республиканцы хотят его убить.