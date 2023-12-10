«Но послушайте, что он говорит. Он говорит, что баллотируется на пост президента не для того, чтобы служить американскому народу, а, цитирую, чтобы получить «месть» и «возмездие»… На днях он заявил, что станет диктатором только в первый день. Слава Богу, всего один день», — сказал Байден.