В ФРГ рассказали, что подпитывает терроризм в Газе

Власти Германии выступают за гуманитарную помощь сектору Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Tagesschau. По ее словам, голод в палестинском анклаве лишь провоцирует терроризм.

"Мы драматическим образом видим, что не только страдания, но и голод также подпитывают дальнейший терроризм. Вот почему обеспечение людей продовольствием, водой и лекарствами отвечает центральным интересам безопасности Израиля", - пояснила Бербок.

Она добавила, что голод в Газе подпитывает не только терроризм, но и ненависть в отношении Израиля.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию "Железные мечи" в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.