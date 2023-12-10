Стало известно о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку

Армения готова до конца декабря подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, передает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на ОТА.

«Если не получится - то в возможно короткие сроки», - сказал Григорян.

По его словам, у сторон пока имеются несогласованные пункты. Один из них — требование азербайджанского президента Алиева вернуть 300 тысяч азербайджанцев «на постоянное место жительства в Армению». Будет обсуждаться и институт международного гарантирования мирного соглашения.

В ближайшее время состоится встреча глав МИД, где будут обсуждать спорные моменты. Григорян отметил, что более 70% договора уже согласовано. Армения готова «искать решения и финализировать мирный договор». При «наличии политической воли» это может произойти в течение месяца после встреч глав МИД.