Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН

«Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми», — передает Al Jazeera слова Гутерриша.