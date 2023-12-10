В Италии активисты окрасили воду Гранд-канала в зеленый цвет

Экоактивисты движения Extinction Rebellion окрасили воду Большого канала в Венеции в зелёный цвет в ответ на провальную, по их мнению, климатическую конференцию ООН COP28.

«Сегодня в Италии активисты движения Extinction Rebellion осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом», — говорится в заявлении в соцсети X (бывший Twitter).

Активисты подчеркнули, что использовали безвредную флуоресцентную краску, которая растворится через несколько часов.