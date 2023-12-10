Стала известна позиция Сербии по санкциям против РФ в случае победы Вучича

Сербия продолжит дружескую политику в отношении России, не вводя против нее санкции, если Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича победит на парламентских выборах. Об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич, сообщает РИА Новости.

«Наша цель — продолжать проводить политику без введения санкций против России, а абсолютной отправной точкой от начала и до конца является наш военный нейтралитет», — сказал Вучевич.

Он подчеркнул, что нет «ни микроскопического шанса», что данная ситуация может измениться, невзирая на противоположные мнения «разных благожелателей».

Министр обороны отверг обвинения в том, что Сербия во внешней политике пытается усидеть на двух стульях. По его словам, политика страны заключается в том, чтобы «сидеть на одном и единственном сербском стуле». Сербия движется в сторону Евросоюза, но не станет прекращать сотрудничество с Китаем, Россией, Индией и другими партнерами.