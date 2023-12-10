Группа исламских стран подготовила мирный план по Газе

Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Проект был представлен пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН, сообщает издание The Star.

© Газета.Ru

Речь идет о так называемом "плане Турции". Он состоит из 11 пунктов, включающих в себя полное прекращение боевых действий, снятие гуманитарной блокады анклава, прекращение насильственного переселения жителей региона и создание механизмов обеспечения мира.

По данным издания, вслед за Россией, Китаем, Великобританией и Францией "план Турции" 8 декабря был представлен в Вашингтоне главе Госдепа США Энтони Блинкену. В документе говорится, что временное гуманитарное перемирие в Газе, объявленное в ноябре, не способствовало урегулированию конфликта.

Авторы плана уверены, что остановить кровопролитие в секторе Газа можно только при полном прекращении огня, и объявить об этом следует как можно скорее.