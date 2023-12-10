В Китае сообщили о вторжении японских судов в район спорных островов

Береговая охрана Китайской Народной Республики (КНР) сообщила, что несколько японских судов вторглись в воды вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным китайского ведомства, у спорных островов, которые в Китае называют Дяоюйдао, было замечено одно рыболовное судно и несколько патрульных судов.

Береговая охрана КНР отметила, что приняла предусмотренные законом меры, чтобы предупредить японские корабли.

Отмечается, что на спорный архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку - яп.), расположенный в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, помимо Китая, претендует и Япония.