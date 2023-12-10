В Китае сообщили о вторжении японских судов в район спорных островов
Береговая охрана Китайской Народной Республики (КНР) сообщила, что несколько японских судов вторглись в воды вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным китайского ведомства, у спорных островов, которые в Китае называют Дяоюйдао, было замечено одно рыболовное судно и несколько патрульных судов.
Береговая охрана КНР отметила, что приняла предусмотренные законом меры, чтобы предупредить японские корабли.
Отмечается, что на спорный архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку - яп.), расположенный в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, помимо Китая, претендует и Япония.
До этого министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил в ходе переговоров с коллегой из Китая Ли Шанфу, что страна обеспокоена совместными действиями российских и китайских вооруженных сил рядом с японскими границами. Хамада также выступил за сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе, а глава Минобороны КНР указал, что связанные с Тайванем вопросы являются внутренним делом Китая.