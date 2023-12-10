Байден заявил о множестве угроз для США в случае победы Трампа на выборах

Возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году несет с собой множество угроз для страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление действующего главы государства Джо Байдена на встрече в Лос-Анджелесе для сбора средств для его предвыборной кампании.

Американский лидер говорил о достижениях своей администрации, а в середине выступления перешел к критике оппонента. По его словам, Трамп представляет множество угроз для страны.

«От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире», — указал глава Белого дома.

Он считает, что «самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это угроза демократии».

Байден заявил, что «Трамп стал первым в истории проигравшим кандидатом [на президентских выборах], который отказался признать волю народа». В случае возможной победы бывшего президента на выборах его второй президентский срок будет хуже первого, так как он «угрожает использовать американских военных на улицах Америки, чтобы преследовать своих политических оппонентов» - сказал Байден.