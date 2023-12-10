Президент Чили призвал реформировать ООН из-за вето США

В ООН требуется провести срочные структурные реформы после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента Чили Габриэля Борича.

По его словам, мир уже не такой, как в 1945 году.

Ранее с такими призывами выступили и другие лидеры ряда стран. 9 декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет безопасности ООН после отклонения резолюции по сектору Газа, так как совет в нынешнем виде не позволит человечеству достичь важных целей.

Вашингтон наложил в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. Соавторами проекта стали 97 стран — членов международной организации.