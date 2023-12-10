Кличко впал в ступор перед журналистами

Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала "Киев24". Это произошло, когда Кличко вместе с журналистами находился в аварийном тоннеле столичного метро.

Кличко в прямом эфире комментировал состояние киевского метрополитена после недавнего затопления.

"Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности..." - сказал Кличко, а затем замолчал.

Последовала долгая пауза. Все это время Кличко стоял с раскрытым ртом и растерянным взглядом. После того, как один из помощников посветил градоначальнику фонариком в лицо, Кличко вышел из ступора и продолжил беседовать с представителями СМИ, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу киевские власти закрыли шесть станций городского метро из-за подтопления, которое произошло в результате разгерметизации. Сообщалось, что ремонт станций займет около полугода.