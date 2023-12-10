Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины
Владимир Зеленский вылетел в Аргентину, где примет участие в инаугурации избранного президента Хавьера Милея, сообщает «Ура.ру».
По пути он встретился с главой правительства Кабо-Верде Жозе Улисишом Коррейа-и-Cилвой, обсудив с ним ряд вопросов. Это произошло впервые в истории двусторонних отношений с этим государством. В Кабо-Верде с визитом Зеленский оказался впервые.
Инаугурация Милея пройдет 10 декабря в Буэнос-Айресе. Аргентинский президент лично позвонил Зеленскому и пригласил в страну с предложением провести конференцию по урегулированию конфликта.
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