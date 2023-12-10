Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины

По пути он встретился с главой правительства Кабо-Верде Жозе Улисишом Коррейа-и-Cилвой, обсудив с ним ряд вопросов. Это произошло впервые в истории двусторонних отношений с этим государством. В Кабо-Верде с визитом Зеленский оказался впервые.