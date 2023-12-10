Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной
Автоперевозчики Венгрии с 11 декабря начнут протестовать на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков Тивадара Арваи.
По его словам, это связано с тем, что дальнобойщики Украины разоряют логистические предприятия Венгрии.
«Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения», - сказал он.
Отмечается, что пробег украинских грузовиков по венгерским трассам вырос на 30%, в то время, как венгерский снизился на 4%. Арваи также указал на подобные цифры перевозчиков из Польши и Словакии.
В Венгрии протесты перевозчиков пройдут на контрольно-пропускном пункте «Захонь-Чоп». Как подчеркнул глава ассоциации, украинские перевозчики происходят из совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому их расходы отличаются, на них не распространяются правила Европейского союза.
Арваи рассказал, что Евросоюз просят пересмотреть соглашение с Киевом и учесть интересы стран-членов ЕС, в том числе транспортных компаний Венгрии, чтобы не допустить, когда украинские перевозчики, выйдя за рамки первоначальных намерений, появились в Евросоюзе в основном с деловыми целями.