Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Автоперевозчики Венгрии с 11 декабря начнут протестовать на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков Тивадара Арваи.

По его словам, это связано с тем, что дальнобойщики Украины разоряют логистические предприятия Венгрии.

«Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения», - сказал он.

Отмечается, что пробег украинских грузовиков по венгерским трассам вырос на 30%, в то время, как венгерский снизился на 4%. Арваи также указал на подобные цифры перевозчиков из Польши и Словакии.

В Венгрии протесты перевозчиков пройдут на контрольно-пропускном пункте «Захонь-Чоп». Как подчеркнул глава ассоциации, украинские перевозчики происходят из совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому их расходы отличаются, на них не распространяются правила Европейского союза.