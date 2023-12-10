Мадуро рассказал о попытках Венесуэлы решить миром вопрос с Эссекибо
Каракас пытался урегулировать территориальный спор с Гайаной путем прямых переговоров на основе Женевского соглашения 1966 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
По его словам, власти Гайаны «растоптали Женевское соглашение и начали делить наше море». Они угрожали создать военную базу Южного командования Соединенных Штатов.
Как отметил глава государства, венесуэльский народ самостоятельно вышел на защиту Гайаны-Эссекибо, а Гайана не сможет игнорировать волю Венесуэлы.
В начале декабря в Венесуэле прошел референдум о присоединении части соседней страны. 95% граждан высказались за включение в состав территории Эссекибо. Мадуро заявил, что за три месяца международные нефтяные компании должны покинуть территорию. Глава государства анонсировал создание нового штата.
По словам президента Гайаны Ирфаана Али, республика принимает меры для защиты своей территории, если произойдет вторжение Венесуэлы.