Мадуро рассказал о попытках Венесуэлы решить миром вопрос с Эссекибо

Каракас пытался урегулировать территориальный спор с Гайаной путем прямых переговоров на основе Женевского соглашения 1966 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По его словам, власти Гайаны «растоптали Женевское соглашение и начали делить наше море». Они угрожали создать военную базу Южного командования Соединенных Штатов.

Как отметил глава государства, венесуэльский народ самостоятельно вышел на защиту Гайаны-Эссекибо, а Гайана не сможет игнорировать волю Венесуэлы.

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум о присоединении части соседней страны. 95% граждан высказались за включение в состав территории Эссекибо. Мадуро заявил, что за три месяца международные нефтяные компании должны покинуть территорию. Глава государства анонсировал создание нового штата.