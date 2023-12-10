В Египте начались выборы президента

Во всех провинциях Египта открылись избирательные участки на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, голосование началось в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Выборы продлятся три дня - 10, 11 и 12 декабря. Около 67 млн египтян имеют возможность отдать свой голос на выборах. На территории страны будут работать 9376 избирательных участков. В качестве наблюдателей будут представлены 14 международных организаций. Уже утверждены 220 международных наблюдателей.

Отмечается, что помимо действующего президента Египта Абделя Фаттаху ас-Сиси свои кандидатуры выдвинули лидер "Республиканской народной партии" Хазем Омар, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран.