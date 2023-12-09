В Тель-Авиве тысячи человек потребовали от Нетаньяху начать переговоры с ХАМАС

«Я прошу вас (правительство Израиля — прим. URA.RU) сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных. Я прошу вас сделать все, чтобы освободить всех похищенных», — передают РИА Новости обращение одного из участников митинга к израильским властям.

Митинги еженедельно проводит волонтерская организация, которая занимается сопровождением семей заложников. Около 130 человек уже более 60 дней находится в плену ХАМАС. Во время акции семьи похищенных также потребовали от Международного комитета Красного Креста получить доступ к заложникам и информацию об их состоянии.

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что из сектора Газа освободили всех женщин и детей, ранее взятых в заложники на израильской территории. Оставшиеся заложники — это израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Переговоров по их освобождению не будет до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа. Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соглашения по обмену пленными и отозвал переговорщиков из Катара.