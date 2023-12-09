Венгрия раскритиковала новый украинский закон о правах нацменьшинств

"Украина начала отбирать права у венгерской общины [в Закарпатье] восемь лет назад, и с тех пор лишение прав продолжается. Вчерашнее решение украинского парламента, конечно, будет тщательно оценено, но уже сейчас ясно, что до восстановления прав, существовавших в 2015 году, еще далеко. Тем не менее мы продолжим следить за его реализацией", - написал Менцер на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).