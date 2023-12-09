Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её дотла
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что в скором времени Соединённые Штаты откажутся от Украины и «сожгут её дотла». Об этом политик написал в соцсети X (ранее Twitter).
Филиппо обратил внимание на резкий поворот в медиапространстве в вопросе освещения украинского конфликта.
«СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона всё кончено и что США скоро откажутся от неё и сожгут дотла», — говорится в сообщении.
Ранее газета Financial Times писала, что Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.