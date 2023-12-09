В Грузии прошла демонстрация в поддержку вступления в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на митинг в поддержку евроинтеграции в Тбилиси. Об этом пишет «Мтавари Архи».

Участники демонстрации прошествовали от площади Республики до площади Европы в Тбилиси и развернули огромный флаг Евросоюза. В ходе митинга Зурабишвили выступила перед собравшимися с речью, в которой выразила надежду на то, что на заседании 14-15 декабря Европейский совет предоставит Грузии статус страны-кандидата.

В ноябре Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить Грузии статус страны-кандидата.