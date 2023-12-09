Нетаньяху назвал правильной позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ценит «правильную позицию», которую заняли США в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости. По его словам, другим государствам тоже необходимо понять, что поддержка ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и призывы к прекращению боевых действий несовместимы.
«Другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой – призывать к прекращению войны, что предотвратит ликвидацию ХАМАС», - сказал политик.
Нетаньяху также добавил, что Израиль продолжит «справедливую войну», направленную на уничтожение радикалов.
Ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, который поддержали 13 членов Совбеза ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».