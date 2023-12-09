Сын Байдена сообщил, что его пытаются убить республиканцы
Сын американского президента Джо Байдена Хантер заявил, что республиканцы предпринимают попытки покушения на него. По его словам, они знают, что его отец не справится с этой потерей.
«Они (республиканцы — прим. URA.RU) пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — заявил Байден-младший во время подкаста американского диджея Moby.
По его словам, они хотят уничтожить Джо Байдена.
Ранее сыну президента США предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. По данным американских СМИ, денежные средства он тратил на эскортниц и наркотики. Долги Хантера Байдена превысили десять миллионов долларов.