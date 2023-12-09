Сын Байдена раскритиковал Маска за отношение к демократии

Сын президента США Хантер Байден в ходе подкаста диджея Moby осудил генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за наплевательское отношение к демократии и свободе слова. Трансляция велась на YouTube.

По мнению Байдена-младшего, американскому бизнесмену безразлична демократия Соединенных Штатов, а также защита свободы слова и голосования в стране.

«Маску наплевать на всех, кроме себя самого», — утверждает он.

В сентябре Маск согласился с американским писателем Майклом Шелленбергером, где тот утверждал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы государства.