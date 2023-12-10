WP: Зеленский отступил, отказавшись выступить перед конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись в последнюю минуту выступить перед конгрессом США. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание напоминает, что на этой неделе украинский лидер должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом США, но в последнюю минуту он все отменил.

"Это решение было весьма необычным для Зеленского, который обычно не отказывается от возможности выступить в защиту Украины, что вызывает вопросы о том, пошел ли он на попятную по совету украинских коллег или официальных лиц США", - говорится в публикации.

Отмечается, что на Украине нарастает тревога, поскольку в Вашингтоне продолжают тормозить выделение Киеву необходимой финансовой помощи. Кроме того, на фоне внутренних политических разногласий на Украине возникло напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Ранее в Верховной раде сообщили, что отказ Зеленского от выступления на "секретном брифинге" перед сенаторами США связан с "рядом причин". О каких конкретно причинах идет речь - не уточнялось.