СК Армении назвал причину задержания двух россиян в Ереване

В Ереване в субботу, 9 декабря, были задержаны двое россиян по обвинению в хулиганстве, заявили в СК Армении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в интернете появились видеоролики, на кадрах которых россияне совершали противоправные действия. Предположительно, в акции участвовала блогер Юля Финесс.

В СК пояснили, что «граждане России К.А. и Ю.М проявили неуважение к обществу, пренебрежение к общественным правилам, нормам морали». В частности, они забросали фруктами сотрудника точки быстрого питания, растоптали букеты в цветочной лавке.

Следственные органы инициировали уголовное производство по признакам статьи «хулиганство, совершенное группой лиц», заметили в ведомстве.